Сетевая карта TP-Link TX201
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта TP-Link TX201
Высокая скорость — плавная передача данных на скорости до 2,5 Гбит/с1. Гибкость — поддержка стандарта 2.5GBase T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет адаптеру автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows (7, 8, 8.1, 10, 11), Windows Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) и Linux. Версия PCI - 2.1. Стандарт USB - USB 2.0.
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