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Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G купить с доставкой в Москве
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Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G

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Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G - фото 1
Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G - фото 1
  • Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
индикатор Ethernet, индикатор Power
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G

Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G – отличный вариант для обеспечения питания оборудования, которое поддерживает технологию PoE. Примерами такой техники могут являться точки доступа и другие сетевые устройства. Блок питания представляет из себя устройство с корпусом прямоугольной формы, подключаемое к электрической сети с помощью обычного сетевого кабеля. Диапазон напряжения на входе – 100 – 240 В. Напряжение на выходе составляет 24 В (постоянный ток). Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G имеет 1 порт Ethernet. Поддерживается скорость передачи данных, составляющая 1000 Мбит/с. Контролировать работу устройства помогут индикатор Ethernet и индикатор Power. Корпус блока питания имеет практичный черный цвет. Устройство компактно: его габаритные размеры составляют 55x33x85 мм. Масса блока питания равна 250 г.

Отзывы о товаре Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
индикатор Ethernet, индикатор Power
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G – отличный вариант для обеспечения питания оборудования, которое поддерживает технологию PoE. Примерами такой техники могут являться точки доступа и другие сетевые устройства. Блок питания представляет из себя устройство с корпусом прямоугольной формы, подключаемое к электрической сети с помощью обычного сетевого кабеля. Диапазон напряжения на входе – 100 – 240 В. Напряжение на выходе составляет 24 В (постоянный ток). Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G имеет 1 порт Ethernet. Поддерживается скорость передачи данных, составляющая 1000 Мбит/с. Контролировать работу устройства помогут индикатор Ethernet и индикатор Power. Корпус блока питания имеет практичный черный цвет. Устройство компактно: его габаритные размеры составляют 55x33x85 мм. Масса блока питания равна 250 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G - стоимость товара 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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