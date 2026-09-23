Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
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Характеристики
Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
Отличающийся ультракомпактным дизайном сетевой адаптер HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Передачу данных устройство осуществляет со скоростью до 500 Мбит в секунду, благодаря чему подходит для создания мультимедийной сети и позволяет просматривать потоковое видео в хорошем качестве одновременно в нескольких комнатах. С целью защиты данных в сетевом адаптере HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT реализовано AES-шифрование, а безопасное подключение к сети осуществляется нажатием специальной кнопки. Если передача или прием данных не осуществляются на протяжении определенного времени, прибор переходит в энергосберегающий режим, позволяя экономить электроэнергию. Класс WiFi - AV600. Тип разъёма - RJ-45.
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