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Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT

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Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 1
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 2
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 3
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 4
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 5
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 6
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 7
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 8
Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 1
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 2
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 3
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 4
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 5
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 6
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 7
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 8
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
2 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
200

Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT

Отличающийся ультракомпактным дизайном сетевой адаптер HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Передачу данных устройство осуществляет со скоростью до 500 Мбит в секунду, благодаря чему подходит для создания мультимедийной сети и позволяет просматривать потоковое видео в хорошем качестве одновременно в нескольких комнатах. С целью защиты данных в сетевом адаптере HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT реализовано AES-шифрование, а безопасное подключение к сети осуществляется нажатием специальной кнопки. Если передача или прием данных не осуществляются на протяжении определенного времени, прибор переходит в энергосберегающий режим, позволяя экономить электроэнергию. Класс WiFi - AV600. Тип разъёма - RJ-45.

Отзывы о товаре Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Отличающийся ультракомпактным дизайном сетевой адаптер HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Передачу данных устройство осуществляет со скоростью до 500 Мбит в секунду, благодаря чему подходит для создания мультимедийной сети и позволяет просматривать потоковое видео в хорошем качестве одновременно в нескольких комнатах. С целью защиты данных в сетевом адаптере HomePlug AV TP-LINK TL-PA4010KIT реализовано AES-шифрование, а безопасное подключение к сети осуществляется нажатием специальной кнопки. Если передача или прием данных не осуществляются на протяжении определенного времени, прибор переходит в энергосберегающий режим, позволяя экономить электроэнергию. Класс WiFi - AV600. Тип разъёма - RJ-45.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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