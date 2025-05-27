Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
В наличии
Код товара: 627418
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
220
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
Настольный форм?фактор адаптера и USB?кабель длиной 1,2 метра обеспечат гибкую установку и помогут разместить его в месте с наилучшим сигналом.
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Настольный форм?фактор адаптера и USB?кабель длиной 1,2 метра обеспечат гибкую установку и помогут разместить его в месте с наилучшим сигналом.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший адаптер, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Выяснилось, что в Windows 10 больше не поддерживается hosted network, а через родной виндовый хотспот не хочет работать амнезия. причём, телефон показывает на сайте айпишник правильный, а всякие пейсбуки не открываются. на компе напрямую всё работает, но надо раздать инет на очки окулус квест 2, пока не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
это не приёмник это просто какой-то starlink на минималках я им доволен просто не сказано вещь рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ТОП! Тариф у провайдера 200мбит. Роутер keenetic Giga (первого поколение) выдает как раз AX1800 и этот свисток его идеальное поддерживает (использует все технологии которые есть на этом поколении).
Достоинства:
Комментарий:
высокое качество ,все работает !!Отличный продавец ,отличный товар !
Достоинства:
Комментарий:
хороший адаптер, подключился без "танцев с бубном"
Достоинства:
Комментарий:
Упакован был правильно. Настройка интуитивно понятная. Работает отлично. Очень радует, что гарантия больше года.
Достоинства:
Комментарий:
классно доехала быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, скорость на тарифе 500 мбит выдает так как надо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал около месяца назад. Все пришло в полной комплектации и хорошей упаковке. В использовании - нареканий не вызывает. Скорость соответствует описанию. Брал на компьютер, ибо не хочу больше заморачиваться с проводами. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Куплен ребёнку для игрового ПК. Лёгкое подключение, инструкция не пригодилась, стабильная работа. На нестабильную работу или отсутствие сигнала ребёнок не жалуется.
Достоинства:
Комментарий:
на винду 11 без бубна работает, драйвера устанавливаются прямо с девайса, сигнал стабильный, никаких претензий. свисток продвинутый для тех кому на ближайшие 3-5 лет пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно работает там где другие адаптеры лагают
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство! Слава Богу, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
очень искал такое устройство которое на ноутбуке и на другом стареньком компьютере передавала бы сеть по wi-fi 6. очень здорово со всеми задачами справляется скорость офигительная! роутер также tp-link с поддержкой wi-fi 6
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная скорость, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
топовый адаптер, по скорости выдает как у описаниях. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
адаптер конечно на высоте, усиление мощное! На ноутбуке с вин 10 входящая и исходящая скорость увеличилась почти в 3 раза, было 30 Mb/s, а стало 80-90, это через капитальную стену. Но, с адаптером нет возможности создать точку доступа, чтобы раздавать с ноута. Встроенный модуль Wi-Fi раздает. А это для меня было главным в приобретении девайса. Если нет нужды поддерживать размещенную сеть, то рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подошёл. Брал его чтобы очки Pico4 без проводов с компом соединять. Всё работает, коннектится без проблем, скорости хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Канал держит уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер пришёл в заводской упаковке всё целое и главное рабочий. для онлайн игр отличный связь не теряет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя, описанию соответствует. Пока полет нормальный, будем посмотреть... От провайдера канал 500. Драйвер поставил не который идет с адаптером, а посвежее, от 09/10/2024 г. (скачал в сети).
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь месяц. На старом адаптер не мог нормально делать несколько вещей одновременно(просмотр фильма и видеоигры). Когда подключил этот, то и скорость выросла, и с нескольких устройств можно спокойно сидеть. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Работает безупречно, вставил напрямую в ПК без использования удлинителя из комплекта.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший двухдиапазонный Wi-Fi-адаптер. Скорость интернета заметно увеличилась по сравнению с однодиапазонным (2,4 ГГц).
Достоинства:
Комментарий:
Наверное самая удачная модель адаптера от тп-линк по соотношению цена-качество. Кому важна скорость и стабильность работы, - прекрасный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный аппарат! Скорость - огонь!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Уверенный прием усиление.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер для ПК когда нет возможности протянуть кабель. Через 2 стены (одна несущая) сигнал ловит уверенно, по скорости просадки есть но не значительные (примерно 10%) пинг в играх не скачет, или я этого не замечаю. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер работает хорошо, но есть просадки в скорости. может падать до 20мбит. Возможно, дело не в адаптере. Так же большой минус за то, что адаптер издает странный писк и треск во время измерение скорости.
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший адаптер, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Выяснилось, что в Windows 10 больше не поддерживается hosted network, а через родной виндовый хотспот не хочет работать амнезия. причём, телефон показывает на сайте айпишник правильный, а всякие пейсбуки не открываются. на компе напрямую всё работает, но надо раздать инет на очки окулус квест 2, пока не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
это не приёмник это просто какой-то starlink на минималках я им доволен просто не сказано вещь рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ТОП! Тариф у провайдера 200мбит. Роутер keenetic Giga (первого поколение) выдает как раз AX1800 и этот свисток его идеальное поддерживает (использует все технологии которые есть на этом поколении).
Достоинства:
Комментарий:
высокое качество ,все работает !!Отличный продавец ,отличный товар !
Достоинства:
Комментарий:
хороший адаптер, подключился без "танцев с бубном"
Достоинства:
Комментарий:
Упакован был правильно. Настройка интуитивно понятная. Работает отлично. Очень радует, что гарантия больше года.
Достоинства:
Комментарий:
классно доехала быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, скорость на тарифе 500 мбит выдает так как надо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал около месяца назад. Все пришло в полной комплектации и хорошей упаковке. В использовании - нареканий не вызывает. Скорость соответствует описанию. Брал на компьютер, ибо не хочу больше заморачиваться с проводами. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Куплен ребёнку для игрового ПК. Лёгкое подключение, инструкция не пригодилась, стабильная работа. На нестабильную работу или отсутствие сигнала ребёнок не жалуется.
Достоинства:
Комментарий:
на винду 11 без бубна работает, драйвера устанавливаются прямо с девайса, сигнал стабильный, никаких претензий. свисток продвинутый для тех кому на ближайшие 3-5 лет пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно работает там где другие адаптеры лагают
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство! Слава Богу, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
очень искал такое устройство которое на ноутбуке и на другом стареньком компьютере передавала бы сеть по wi-fi 6. очень здорово со всеми задачами справляется скорость офигительная! роутер также tp-link с поддержкой wi-fi 6
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная скорость, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
топовый адаптер, по скорости выдает как у описаниях. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
адаптер конечно на высоте, усиление мощное! На ноутбуке с вин 10 входящая и исходящая скорость увеличилась почти в 3 раза, было 30 Mb/s, а стало 80-90, это через капитальную стену. Но, с адаптером нет возможности создать точку доступа, чтобы раздавать с ноута. Встроенный модуль Wi-Fi раздает. А это для меня было главным в приобретении девайса. Если нет нужды поддерживать размещенную сеть, то рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подошёл. Брал его чтобы очки Pico4 без проводов с компом соединять. Всё работает, коннектится без проблем, скорости хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Канал держит уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер пришёл в заводской упаковке всё целое и главное рабочий. для онлайн игр отличный связь не теряет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя, описанию соответствует. Пока полет нормальный, будем посмотреть... От провайдера канал 500. Драйвер поставил не который идет с адаптером, а посвежее, от 09/10/2024 г. (скачал в сети).
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь месяц. На старом адаптер не мог нормально делать несколько вещей одновременно(просмотр фильма и видеоигры). Когда подключил этот, то и скорость выросла, и с нескольких устройств можно спокойно сидеть. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Работает безупречно, вставил напрямую в ПК без использования удлинителя из комплекта.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший двухдиапазонный Wi-Fi-адаптер. Скорость интернета заметно увеличилась по сравнению с однодиапазонным (2,4 ГГц).
Достоинства:
Комментарий:
Наверное самая удачная модель адаптера от тп-линк по соотношению цена-качество. Кому важна скорость и стабильность работы, - прекрасный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный аппарат! Скорость - огонь!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Уверенный прием усиление.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер для ПК когда нет возможности протянуть кабель. Через 2 стены (одна несущая) сигнал ловит уверенно, по скорости просадки есть но не значительные (примерно 10%) пинг в играх не скачет, или я этого не замечаю. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер работает хорошо, но есть просадки в скорости. может падать до 20мбит. Возможно, дело не в адаптере. Так же большой минус за то, что адаптер издает странный писк и треск во время измерение скорости.