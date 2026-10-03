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Сетевая карта Huawei 02311WTU купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Huawei 02311WTU

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Сетевая карта Huawei 02311WTU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 990 руб. 
Начислим 1472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевая карта Huawei 02311WTU
91 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Сетевая карта
Макс. скорость беспроводного соединения
10000 Мб/сек
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х10
Вес, г.
500

Описание товара Сетевая карта Huawei 02311WTU

Количество разъемов: 2. Разъём: SFP+. Вес: 0.3 кг.

Отзывы о товаре Сетевая карта Huawei 02311WTU




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Сетевая карта
Макс. скорость беспроводного соединения
10000 Мб/сек
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Количество разъемов: 2. Разъём: SFP+. Вес: 0.3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Huawei 02311WTU - этот товар вы можете купить по цене 91990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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