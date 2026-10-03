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Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6

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Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 1
Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 3
Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6
5 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
550

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6

PH6 - это Powerline адаптер, созданный для 3D/HD видео трансляций и для совместного использования бытовой аудио- и видеотехники. Новейшая технология Homeplug AV2 позволяет PH6 использовать домашнюю электрическую сеть, достигая скорости передачи данных до 1000 Мб/с. Функция Plug and Play освобождает Вас от необходимости настраивать устройство. А благодаря встроенной розетке, PH6 не уменьшит количество доступных источников питания в Вашем доме.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Адаптер
Описание
PH6 - это Powerline адаптер, созданный для 3D/HD видео трансляций и для совместного использования бытовой аудио- и видеотехники. Новейшая технология Homeplug AV2 позволяет PH6 использовать домашнюю электрическую сеть, достигая скорости передачи данных до 1000 Мб/с. Функция Plug and Play освобождает Вас от необходимости настраивать устройство. А благодаря встроенной розетке, PH6 не уменьшит количество доступных источников питания в Вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6 - стоимость товара 5340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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