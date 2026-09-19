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Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт) купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт)

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Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361179
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевая карта
Макс. скорость беспроводного соединения
1000 Мб/сек
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х18
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт)

Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.

Отзывы о товаре Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевая карта
Макс. скорость беспроводного соединения
1000 Мб/сек
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A (Упаковка 20шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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