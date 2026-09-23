Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%6 730 руб. 8 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627292
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
520
Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
Набор из двух устройств для построения локальной сети по обычной электропроводке в пределах 300 метров. Позволяет обойтись без прокладки Ethernet-кабелей. Адаптер-приемник оснащен двумя LAN-портами и собственным беспроводным модулем для расширения домашней Wi-Fi зоны. Поддерживается быстрое клонирование настроек роутера кнопкой Wi-Fi Clone.
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Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Набор из двух устройств для построения локальной сети по обычной электропроводке в пределах 300 метров. Позволяет обойтись без прокладки Ethernet-кабелей. Адаптер-приемник оснащен двумя LAN-портами и собственным беспроводным модулем для расширения домашней Wi-Fi зоны. Поддерживается быстрое клонирование настроек роутера кнопкой Wi-Fi Clone.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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