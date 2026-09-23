Top.Mail.Ru
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 1
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 2
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 3
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 4
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 5
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 6
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 7
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 8
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 9
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 10
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 11
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 12
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 13
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 1
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 2
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 3
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 4
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 5
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 6
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 7
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 8
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 9
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 10
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 11
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 12
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 13
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 730 руб.  8 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627292
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
520

Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT

Набор из двух устройств для построения локальной сети по обычной электропроводке в пределах 300 метров. Позволяет обойтись без прокладки Ethernet-кабелей. Адаптер-приемник оснащен двумя LAN-портами и собственным беспроводным модулем для расширения домашней Wi-Fi зоны. Поддерживается быстрое клонирование настроек роутера кнопкой Wi-Fi Clone.

Отзывы о товаре Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная, проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из двух устройств для построения локальной сети по обычной электропроводке в пределах 300 метров. Позволяет обойтись без прокладки Ethernet-кабелей. Адаптер-приемник оснащен двумя LAN-портами и собственным беспроводным модулем для расширения домашней Wi-Fi зоны. Поддерживается быстрое клонирование настроек роутера кнопкой Wi-Fi Clone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...