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Сетевой адаптер Synology E10M20-T1 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Synology E10M20-T1

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Сетевой адаптер Synology E10M20-T1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 110 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой адаптер Synology E10M20-T1
31 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
низкопрофильный
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х4
Вес, г.
140

Описание товара Сетевой адаптер Synology E10M20-T1

Synology E10M20-T1 помогает одновременно повысить производительность ввода-вывода и пропускную способность сети, используя всего один слот расширения PCIe на устройстве Synology NAS.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Synology E10M20-T1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
низкопрофильный
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Synology E10M20-T1 помогает одновременно повысить производительность ввода-вывода и пропускную способность сети, используя всего один слот расширения PCIe на устройстве Synology NAS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Synology E10M20-T1 - этот товар вы можете купить по цене 31110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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