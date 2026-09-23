Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 210 руб.
В наличии
Код товара: 529982
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
45 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200
Описание товара Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
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Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3) - этот товар вы можете купить по цене 45210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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