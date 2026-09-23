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Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT) купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)

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Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 140 руб. 
Начислим 483 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
30 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mellanox
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)

Сетевая карта Mellanox ConnectX-5 включает 2 интерфейса 10/25GE (SFP28) что является основным выбором, гарантирующим скоростную связь для приложений. Обладает возможностью управлять не только производительностью, но и хранением информации в корпоративных центрах. Благодаря данному адаптеру, достигаются значительные улучшения пропускной способности таких приложений как: кластеризованные базы данных, веб-инфраструктура, высокочастотная торговля и др

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)




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Характеристики
Бренд
Mellanox
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Mellanox ConnectX-5 включает 2 интерфейса 10/25GE (SFP28) что является основным выбором, гарантирующим скоростную связь для приложений. Обладает возможностью управлять не только производительностью, но и хранением информации в корпоративных центрах. Благодаря данному адаптеру, достигаются значительные улучшения пропускной способности таких приложений как: кластеризованные базы данных, веб-инфраструктура, высокочастотная торговля и др
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 30140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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