Top.Mail.Ru
Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294510
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
Стандарты    IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Flow Control
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
110

Описание товара Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)

Сетевой адаптер INTEL PCIE 1GB E1G44HTBLK 904223

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
Стандарты    IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Flow Control
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер INTEL PCIE 1GB E1G44HTBLK 904223
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...