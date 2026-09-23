Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP510 KIT\MP510 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для повседневного Wi?Fi. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку Wi-Fi Clone на MP510, чтобы скопировать имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети для создания единой Wi-Fi сети во всём доме. Любые изменения настроек будут автоматически применены ко всей сети Powerline. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Межсетевые экраны , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитСетевая карта TP-Link TX401
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитPowerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT
-
В наличииЦена 22 160 руб.5540 руб. в СплитСетевая карта Intel X550-T2 (X550T2BLK 940136)
-
В наличииЦена 30 140 руб.7535 руб. в СплитСетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
-
В наличииЦена 33 630 руб.8408 руб. в СплитСетевой адаптер Synology E10M20-T1
-
В наличииЦена 45 210 руб.11303 руб. в СплитСетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
-
В наличииЦена 99 450 руб.24863 руб. в СплитСетевая карта Huawei 02311WTU
Отзывы о товаре Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT