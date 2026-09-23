Top.Mail.Ru
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 1
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 2
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 3
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 4
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 5
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 6
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 7
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 8
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 9
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 10
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 11
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 12
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 13
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 14
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 15
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 16
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 17
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 18
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 19
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 20
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 21
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 22
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 23
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 24
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 25
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 26
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 27
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 28
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 29
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 30
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 31
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 32
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 33
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 34
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 35
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 36
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 37
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 38
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 1
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 2
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 3
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 4
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 5
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 6
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 7
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 8
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 9
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 10
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 11
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 12
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 13
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 14
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 15
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 16
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 17
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 18
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 19
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 20
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 21
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 22
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 23
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 24
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 25
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 26
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 27
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 28
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 29
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 30
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 31
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 32
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 33
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 34
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 35
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 36
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 37
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 38
  • Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
6 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
480

Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT

Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP510 KIT\MP510 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для повседневного Wi?Fi. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку Wi-Fi Clone на MP510, чтобы скопировать имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети для создания единой Wi-Fi сети во всём доме. Любые изменения настроек будут автоматически применены ко всей сети Powerline. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Межсетевые экраны , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры

Отзывы о товаре Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP510 KIT\MP510 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для повседневного Wi?Fi. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку Wi-Fi Clone на MP510, чтобы скопировать имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети для создания единой Wi-Fi сети во всём доме. Любые изменения настроек будут автоматически применены ко всей сети Powerline. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Межсетевые экраны , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...