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Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT купить с доставкой в Москве
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Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT

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Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 1
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 2
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 3
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 4
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 5
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 6
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 7
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 8
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 9
Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 5
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 6
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 7
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 8
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 9
  • Wi-Fi адаптер Powerline TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 
Начислим 865 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT
9 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
580

Описание товара Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT

Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 – это устройства, предназначенные для создания или расширения уже существующей локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством стандартного сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан конечному потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 поддерживает технологию HomePlug AV и отличается высокой производительностью. В частности, скорость передачи данных по кабелю может достигать 1 Гбит/с на расстояние до 300 м, а в беспроводном режиме – до 433 Мбит/с на частоте 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому модель может использоваться как в бизнес-среде, так и дома, позволяя комфортно играть в онлайн-игры и наслаждаться контентом в сети Интернет в разрешении 4K. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 – это устройства, предназначенные для создания или расширения уже существующей локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством стандартного сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан конечному потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 поддерживает технологию HomePlug AV и отличается высокой производительностью. В частности, скорость передачи данных по кабелю может достигать 1 Гбит/с на расстояние до 300 м, а в беспроводном режиме – до 433 Мбит/с на частоте 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому модель может использоваться как в бизнес-среде, так и дома, позволяя комфортно играть в онлайн-игры и наслаждаться контентом в сети Интернет в разрешении 4K. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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