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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT
Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 – это устройства, предназначенные для создания или расширения уже существующей локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством стандартного сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан конечному потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 поддерживает технологию HomePlug AV и отличается высокой производительностью. В частности, скорость передачи данных по кабелю может достигать 1 Гбит/с на расстояние до 300 м, а в беспроводном режиме – до 433 Мбит/с на частоте 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому модель может использоваться как в бизнес-среде, так и дома, позволяя комфортно играть в онлайн-игры и наслаждаться контентом в сети Интернет в разрешении 4K. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке.
Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 – это устройства, предназначенные для создания или расширения уже существующей локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством стандартного сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан конечному потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-WPA7517 поддерживает технологию HomePlug AV и отличается высокой производительностью. В частности, скорость передачи данных по кабелю может достигать 1 Гбит/с на расстояние до 300 м, а в беспроводном режиме – до 433 Мбит/с на частоте 2.4 и 5 ГГц. Благодаря этому модель может использоваться как в бизнес-среде, так и дома, позволяя комфортно играть в онлайн-игры и наслаждаться контентом в сети Интернет в разрешении 4K. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке.
Powerline адаптер c Wi-Fi TP-Link TL-WPA7517 KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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