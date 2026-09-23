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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT

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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 1
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 2
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 1
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 2
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT

Стартовый комплект MP500P KIT AV1000 Gigabit Passthrough Powerline 1000 Мбит/с высокоскоростная передача — быстрые и стабильные передачи с продвинутым HomePlug AV2 Сверхбыстрое проводное соединение — гигабитный порт обеспечивает высокоскоростной интернет для ПК, IPTV и игровых консолей Дальность 300 метров — до 300 метров по существующей электрическойцепи Plug and Play — проводка и настройка не требуются — просто подключите Простое расширение — расширите покрытие, просто добавив больше адаптеров Powerline Дополнительная розетка — удобна для дополнительных устройств

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стартовый комплект MP500P KIT AV1000 Gigabit Passthrough Powerline 1000 Мбит/с высокоскоростная передача — быстрые и стабильные передачи с продвинутым HomePlug AV2 Сверхбыстрое проводное соединение — гигабитный порт обеспечивает высокоскоростной интернет для ПК, IPTV и игровых консолей Дальность 300 метров — до 300 метров по существующей электрическойцепи Plug and Play — проводка и настройка не требуются — просто подключите Простое расширение — расширите покрытие, просто добавив больше адаптеров Powerline Дополнительная розетка — удобна для дополнительных устройств
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - по цене 4860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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