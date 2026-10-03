Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A
Сетевой адаптер D-Link DHP-W310AV/A1 готов предложить вам широкий функциональный набор. Данный тип адаптеров используется для расширения существующей домашней или офисной сети. Для установки представленной модели не требуется прокладки каких-либо дополнительной коммуникации. Все что нужно – это бытовая электросеть с напряжением 220 В. DHP-W310AV/A1 способен работать на максимальной скорости до 200 Мбит/с, чего вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать как домашние потребности, так и потребности офиса с небольшими объемами работы. Вся продукция компании D-Link проходит полноценную проверку на заводах-изготовителях, поэтому при приобретении DHP-W310AV/A1 вы получаете высококачественный сетевой адаптер, который гарантирует надежность и стабильность работы при регулярной эксплуатации. Установка и последующее использование также не составит никаких проблем, так как D-Link удалось реализовать полноценную автоматизированную настройку DHP-W310AV/A1, что подойдет для пользователей любого уровня.
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