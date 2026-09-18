Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 295834
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
2402
Мощность передатчика
< 20 дБм или < 100 мВт
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х5
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E
Новейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение. Использование Wi-Fi 6 в Archer TX3000E освободит от лишних кабелей и позволит сосредоточиться на онлайн-играх. Добавьте недостающий элемент в свой игровой арсенал!†
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
2402
Мощность передатчика
< 20 дБм или < 100 мВт
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Новейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение. Использование Wi-Fi 6 в Archer TX3000E освободит от лишних кабелей и позволит сосредоточиться на онлайн-играх. Добавьте недостающий элемент в свой игровой арсенал!†
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - данный товар вы можете купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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