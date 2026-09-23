Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT
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Характеристики
Описание товара Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500 KITMP500 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для 4К?стримов, онлайн?игр и других требовательных задач. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Если двух устройств недостаточно, просто докупите адаптеры Powerline, чтобы расширить сеть ещё больше.
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