Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 527838
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
400
Описание товара Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017KITСтандарт HomePlug AV2 — передача данных со скоростью до 1000 Мбит/сГигабитный порт — проводная сеть для компьютеров, Smart TV и игровых консолейPlug and Play — быстрая настройка сети для моментального подключения к сетиРежим энергосбережения — сокращает энергопотребление до 85%
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017KITСтандарт HomePlug AV2 — передача данных со скоростью до 1000 Мбит/сГигабитный порт — проводная сеть для компьютеров, Smart TV и игровых консолейPlug and Play — быстрая настройка сети для моментального подключения к сетиРежим энергосбережения — сокращает энергопотребление до 85%
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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