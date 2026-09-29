Top.Mail.Ru
WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото 1
WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото 1
  • WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867
Мощность передатчика
<20dBm, <100dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
340

Описание товара WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E

Archer T4E поддерживает следующее поколение стандарта Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающее в 3 раза более быстрое соединение по сравнению со стандартом N. Используйте диапазон 2,4 ГГц для отправки e-mail и чтения веб-страниц, сохраняя диапазон 5 ГГц для таких требовательных задач, как просмотр HD-видео, онлайн-игры и т.д.

Отзывы о товаре WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867
Мощность передатчика
<20dBm, <100dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Archer T4E поддерживает следующее поколение стандарта Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающее в 3 раза более быстрое соединение по сравнению со стандартом N. Используйте диапазон 2,4 ГГц для отправки e-mail и чтения веб-страниц, сохраняя диапазон 5 ГГц для таких требовательных задач, как просмотр HD-видео, онлайн-игры и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...