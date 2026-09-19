Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 422351
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
230
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.
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Бренд
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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