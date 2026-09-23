Wi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
В наличии
Код товара: 532915
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка 802.3x Flow Control, поддержка 802.1p, поддержка 802.1Q VLAN, автоматическое определение MDI/MDIX
Макс. скорость беспроводного соединения
2.5 Гбит/c
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
90
Описание товара Wi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
Высокопроизводительный сетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-562T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 5 Гбит/с в полнодуплексном режиме.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка 802.3x Flow Control, поддержка 802.1p, поддержка 802.1Q VLAN, автоматическое определение MDI/MDIX
Макс. скорость беспроводного соединения
2.5 Гбит/c
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительный сетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-562T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 5 Гбит/с в полнодуплексном режиме.
Wi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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