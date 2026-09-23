Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 627420
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2 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
220
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - данный товар вы можете купить по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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