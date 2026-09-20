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Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30

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Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496414
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 ГГц
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
2100 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11ax
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30

Tenda E30 - беспроводной сетевой двухдиапазонный PCI Express адаптер стандарта Wi-Fi6, с поддержкой модуляции 1024QAM и полосой пропускания 160 мГц. Tenda E30 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi до 2976 Мбитс (до 574 Мбит с в диапазоне 2, 4 ГГц, до 2402 Мбит с -в диапазоне 5 ГГц). Высокая скорость беспроводного соединения обеспечивает комфортный просмотр потокового видео формата 4К и online игры без задержек - достаточно подключить Е30 к порту PCI Express на вашем компьютере. E30 имеет две съемные двухдиапазонные антенны по 5 дБи каждая, что гарантирует стабильный Wi-Fi сигнал даже на большом расстоянии. Адаптер поддерживает Bluetooth 5.0 и новейший протокол защиты WPA3.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 ГГц
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
2100 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11ax
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda E30 - беспроводной сетевой двухдиапазонный PCI Express адаптер стандарта Wi-Fi6, с поддержкой модуляции 1024QAM и полосой пропускания 160 мГц. Tenda E30 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi до 2976 Мбитс (до 574 Мбит с в диапазоне 2, 4 ГГц, до 2402 Мбит с -в диапазоне 5 ГГц). Высокая скорость беспроводного соединения обеспечивает комфортный просмотр потокового видео формата 4К и online игры без задержек - достаточно подключить Е30 к порту PCI Express на вашем компьютере. E30 имеет две съемные двухдиапазонные антенны по 5 дБи каждая, что гарантирует стабильный Wi-Fi сигнал даже на большом расстоянии. Адаптер поддерживает Bluetooth 5.0 и новейший протокол защиты WPA3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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