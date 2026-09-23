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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO купить с доставкой в Москве
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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO

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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 1
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 2
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 3
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 4
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 5
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 6
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 1
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 2
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 3
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 4
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 5
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 6
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631277
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
80

Описание товара Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO

Wi-Fi адаптер ASUS USB-AX55 Nano – компактное устройство, позволяющее проапгрейдить ваш ноутбук или компьютер. С его помощью можно мгновенно перейти на стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и насладиться высокой скоростью обмена данными. Стабильное подключение к сети Интернет обеспечивает внутренняя несъемная антенна, гарантирующая скорость соединения до 1775 Мбит/с. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AX55 Nano поддерживает работу с востребованными среди пользователей операционными системами Windows 10 и Windows 11. Интерфейс подключения USB позволит использовать устройство с любым компьютером или ноутбуком.

Отзывы о товаре Wif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер ASUS USB-AX55 Nano – компактное устройство, позволяющее проапгрейдить ваш ноутбук или компьютер. С его помощью можно мгновенно перейти на стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и насладиться высокой скоростью обмена данными. Стабильное подключение к сети Интернет обеспечивает внутренняя несъемная антенна, гарантирующая скорость соединения до 1775 Мбит/с. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AX55 Nano поддерживает работу с востребованными среди пользователей операционными системами Windows 10 и Windows 11. Интерфейс подключения USB позволит использовать устройство с любым компьютером или ноутбуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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