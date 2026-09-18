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Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202

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Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 1
Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 2
Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 1
  • Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 2
  • Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295835
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202

Эта USB LAN карта 2.0 10/100 предоставит Вам возможность доступа ко всем существующим 10/100 Mбит/с сетям и соединит Ваш PC с сетью Ethernet через любой USB-порт. Просто вставьте адаптер в USB-порт своего компьютера или в USB-концентратор и следуйте инструкциям по установке на экране. Возможность Горячей замены и совместимость с USB 1.1 И 2.0, позволяет комфортно работать за вашим настольным компьютером или с ноутбуком. Таким образом, Вы можете наслаждаться преимуществами соединения - работать в сети Ethernet, передавать файлы и участвовать в многопользовательских играх.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet GreenConnect GCR-LNU202




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Эта USB LAN карта 2.0 10/100 предоставит Вам возможность доступа ко всем существующим 10/100 Mбит/с сетям и соединит Ваш PC с сетью Ethernet через любой USB-порт. Просто вставьте адаптер в USB-порт своего компьютера или в USB-концентратор и следуйте инструкциям по установке на экране. Возможность Горячей замены и совместимость с USB 1.1 И 2.0, позволяет комфортно работать за вашим настольным компьютером или с ноутбуком. Таким образом, Вы можете наслаждаться преимуществами соединения - работать в сети Ethernet, передавать файлы и участвовать в многопользовательских играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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