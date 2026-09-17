WiFi адаптер TP-Link Archer T4U
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Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-Link Archer T4U
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T4U выпускается с размещенной внутри встроенной антенной, что обеспечивает подключенное через USB-порт устройство беспроводным соединением с сетью Интернет при помощи технологии Wi-Fi. Эта модель создана в черном цвете. В TP-LINK Archer T4U встроен передатчик с мощностью 20 dBm, что позволяет разгонять передаваемый поток данных до скорости 867 Мбит в секунду в 5-ГГц частотном диапазоне. Адаптер поддерживает обширный спектр возможностей шифрования, основанный на технологии WPA и ее модификации WPA2. Это помогает предотвратить несанкционированное подключение к пользовательской беспроводной сети. Данная модель поддерживает наиболее распространенные серии операционной системы Windows (7, XP и 8).
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