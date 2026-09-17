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WiFi адаптер TP-Link Archer T4U купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-Link Archer T4U

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WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 1
WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 2
WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 1
  • WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 2
  • WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 72509
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
242

Описание товара WiFi адаптер TP-Link Archer T4U

Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T4U выпускается с размещенной внутри встроенной антенной, что обеспечивает подключенное через USB-порт устройство беспроводным соединением с сетью Интернет при помощи технологии Wi-Fi. Эта модель создана в черном цвете. В TP-LINK Archer T4U встроен передатчик с мощностью 20 dBm, что позволяет разгонять передаваемый поток данных до скорости 867 Мбит в секунду в 5-ГГц частотном диапазоне. Адаптер поддерживает обширный спектр возможностей шифрования, основанный на технологии WPA и ее модификации WPA2. Это помогает предотвратить несанкционированное подключение к пользовательской беспроводной сети. Данная модель поддерживает наиболее распространенные серии операционной системы Windows (7, XP и 8).

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-Link Archer T4U




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T4U выпускается с размещенной внутри встроенной антенной, что обеспечивает подключенное через USB-порт устройство беспроводным соединением с сетью Интернет при помощи технологии Wi-Fi. Эта модель создана в черном цвете. В TP-LINK Archer T4U встроен передатчик с мощностью 20 dBm, что позволяет разгонять передаваемый поток данных до скорости 867 Мбит в секунду в 5-ГГц частотном диапазоне. Адаптер поддерживает обширный спектр возможностей шифрования, основанный на технологии WPA и ее модификации WPA2. Это помогает предотвратить несанкционированное подключение к пользовательской беспроводной сети. Данная модель поддерживает наиболее распространенные серии операционной системы Windows (7, XP и 8).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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