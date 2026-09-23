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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 купить с доставкой в Москве
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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58

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Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 1
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 2
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 3
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 4
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 5
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 6
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 7
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 8
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 9
Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 1
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 2
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 3
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 4
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 5
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 6
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 7
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 8
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 9
  • Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631280
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58

Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 – внешний модуль, предназначенный для беспроводного подключения вашего компьютера к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и подключается при помощи разъема USB 3.0, который отличается высокой пропускной способностью и широкой распространенностью среди компьютеров разного типа. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac максимальная скорость передачи данных может достигать 867 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала адаптер оснащен двумя съемными внешними антеннами. С помощью светодиодных индикаторов на корпусе вы сможете легко отслеживать состояние работы устройства. Комплектация адаптера включает в себя кабель для подключения и СD-диск с программным обеспечением для начала работы.

Отзывы о товаре Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 – внешний модуль, предназначенный для беспроводного подключения вашего компьютера к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и подключается при помощи разъема USB 3.0, который отличается высокой пропускной способностью и широкой распространенностью среди компьютеров разного типа. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac максимальная скорость передачи данных может достигать 867 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала адаптер оснащен двумя съемными внешними антеннами. С помощью светодиодных индикаторов на корпусе вы сможете легко отслеживать состояние работы устройства. Комплектация адаптера включает в себя кабель для подключения и СD-диск с программным обеспечением для начала работы.
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Отзывы


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