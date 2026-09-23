Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wif-Fi адаптер ASUS USB-AC58
Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 – внешний модуль, предназначенный для беспроводного подключения вашего компьютера к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и подключается при помощи разъема USB 3.0, который отличается высокой пропускной способностью и широкой распространенностью среди компьютеров разного типа. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC58 использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac максимальная скорость передачи данных может достигать 867 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала адаптер оснащен двумя съемными внешними антеннами. С помощью светодиодных индикаторов на корпусе вы сможете легко отслеживать состояние работы устройства. Комплектация адаптера включает в себя кабель для подключения и СD-диск с программным обеспечением для начала работы.
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