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Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E

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Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 2
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Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 5
Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 6
Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 7
Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 8
Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 9
Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 1
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 2
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 3
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 4
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 5
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 6
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 7
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 8
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 9
  • Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 532916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
1 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
160

Описание товара Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E

Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E предназначен для беспроводного подключения вашего ПК к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и низкопрофильной планкой с интерфейсом PCI-E, что обеспечивает совместимость и простую установку в компьютерные корпуса любого формата. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac и многопотокового режима максимальная скорость передачи данных может достигать 600 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала в конструкции адаптера предусмотрена съемная внешняя антенна.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E предназначен для беспроводного подключения вашего ПК к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и низкопрофильной планкой с интерфейсом PCI-E, что обеспечивает совместимость и простую установку в компьютерные корпуса любого формата. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac и многопотокового режима максимальная скорость передачи данных может достигать 600 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала в конструкции адаптера предусмотрена съемная внешняя антенна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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