Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)
По сравнению с WiFi-соединением, сетевой адаптер UGREEN может обеспечить более быструю и надежную проводную сеть. Больше никаких неудобств от долгих загрузок и потери сигнала в играх, просмотре HD-видео или онлайн-встрече. Сетевой адаптер UGREEN USB-С может передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с, в полной мере использовать производительность вашей сети и обеспечить стабильную скорость сети для онлайн-игр, собраний, занятий, серфинга в Интернете, онлайн-трансляции HD-видео, загрузки, скачивания и многого другого. Легкая, компактная конструкция делает этот адаптер портативным и удобным для переноски. Вы можете легко взять его с собой в портфель или карман, что очень удобно для делового человека. Сетевой USB-адаптер UGREEN Ethernet совместим с Nintendo Switch, Wii, Wii U, настольными ПК, ноутбуками, телевизионными приставками и другими устройствами USB-C. Установка драйверов для Windows 11/10/8.1/8, macOS и Chrome OS не требуется. Установка драйвера потребуется для ОС Windows XP/7/Vista и Linux, который вы можете легко установить с помощью наших инструкций.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитСетевая карта TP-Link TG-3468
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитСетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 670 руб.283 руб. в СплитWi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
-
В наличииЦена 1 180 руб. 2 370 руб.295 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
Отзывы о товаре Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)