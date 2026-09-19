Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H имеет оригинальное конструктивное исполнение. Устройство отличается от абсолютного большинства «коллег» наличием крупной внешней антенны, которая помогает обеспечить повышенное качество взаимодействия с беспроводными сетями. Адаптер будет прежде всего полезен владельцам стационарных компьютеров, ведь интегрированные в материнскую плату модули Wi-Fi сравнительно редки. Ничто не помешает вам подключить устройство и к ноутбуку, ведь единственное, что нужно для работы модели – USB-порт. Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H универсален: производителем устройства предусмотрена поддержка диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения, которую способен обеспечить адаптер, равна 650 Мбит/с. Устройство поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. В комплектацию адаптера входит руководство по быстрой установке. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид. На упаковке размещена базовая техническая информация.
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