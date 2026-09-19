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Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

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Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 1
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 2
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359200
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
650 Мбит
Мощность передатчика
19 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n, 802.11ac
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
90

Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H

Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H имеет оригинальное конструктивное исполнение. Устройство отличается от абсолютного большинства «коллег» наличием крупной внешней антенны, которая помогает обеспечить повышенное качество взаимодействия с беспроводными сетями. Адаптер будет прежде всего полезен владельцам стационарных компьютеров, ведь интегрированные в материнскую плату модули Wi-Fi сравнительно редки. Ничто не помешает вам подключить устройство и к ноутбуку, ведь единственное, что нужно для работы модели – USB-порт. Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H универсален: производителем устройства предусмотрена поддержка диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения, которую способен обеспечить адаптер, равна 650 Мбит/с. Устройство поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. В комплектацию адаптера входит руководство по быстрой установке. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид. На упаковке размещена базовая техническая информация.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
650 Мбит
Мощность передатчика
19 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n, 802.11ac
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H имеет оригинальное конструктивное исполнение. Устройство отличается от абсолютного большинства «коллег» наличием крупной внешней антенны, которая помогает обеспечить повышенное качество взаимодействия с беспроводными сетями. Адаптер будет прежде всего полезен владельцам стационарных компьютеров, ведь интегрированные в материнскую плату модули Wi-Fi сравнительно редки. Ничто не помешает вам подключить устройство и к ноутбуку, ведь единственное, что нужно для работы модели – USB-порт. Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H универсален: производителем устройства предусмотрена поддержка диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения, которую способен обеспечить адаптер, равна 650 Мбит/с. Устройство поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. В комплектацию адаптера входит руководство по быстрой установке. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид. На упаковке размещена базовая техническая информация.
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