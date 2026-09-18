Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH
Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH применяется с устройствами, которые лишены возможности самостоятельно подключаться к беспроводным сетям. Многие стационарные компьютеры даже сейчас выпускаются без модуля Wi-Fi. Но представленное устройство позволяет справиться с этой проблемой. Адаптер Mercusys MW300UH выполнен в пластиковом белом корпусе. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема сигнала. Они съемные, отсоединяются от адаптера для его удобной транспортировки. Устройство подключается к компьютеру через USB. С адаптером поставляется USB-кабель, необходимый для присоединения к ПК. Данное устройство совместимо с компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows. Подключение адаптера к ПК и подготовка к работе не вызовет трудностей. Диапазон поддерживаемых частот – 2.4 ГГц. Адаптер обеспечивает высокую максимальную скорость – 300 Мбит/с. Рядовым пользователям этого более чем достаточно для комфортной работы с компьютером. Мощность установленного передатчика – 19 dBm. Этот адаптер обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии от роутера, многое зависит еще и от характеристик используемого вами маршрутизатора.
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