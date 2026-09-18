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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH

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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257377
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-RADIUS, WPA2-RADIUS, WPA2, WPA, WEP, 802.1x, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
19 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
220

Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH

Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH применяется с устройствами, которые лишены возможности самостоятельно подключаться к беспроводным сетям. Многие стационарные компьютеры даже сейчас выпускаются без модуля Wi-Fi. Но представленное устройство позволяет справиться с этой проблемой. Адаптер Mercusys MW300UH выполнен в пластиковом белом корпусе. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема сигнала. Они съемные, отсоединяются от адаптера для его удобной транспортировки. Устройство подключается к компьютеру через USB. С адаптером поставляется USB-кабель, необходимый для присоединения к ПК. Данное устройство совместимо с компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows. Подключение адаптера к ПК и подготовка к работе не вызовет трудностей. Диапазон поддерживаемых частот – 2.4 ГГц. Адаптер обеспечивает высокую максимальную скорость – 300 Мбит/с. Рядовым пользователям этого более чем достаточно для комфортной работы с компьютером. Мощность установленного передатчика – 19 dBm. Этот адаптер обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии от роутера, многое зависит еще и от характеристик используемого вами маршрутизатора.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-RADIUS, WPA2-RADIUS, WPA2, WPA, WEP, 802.1x, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
19 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UH применяется с устройствами, которые лишены возможности самостоятельно подключаться к беспроводным сетям. Многие стационарные компьютеры даже сейчас выпускаются без модуля Wi-Fi. Но представленное устройство позволяет справиться с этой проблемой. Адаптер Mercusys MW300UH выполнен в пластиковом белом корпусе. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема сигнала. Они съемные, отсоединяются от адаптера для его удобной транспортировки. Устройство подключается к компьютеру через USB. С адаптером поставляется USB-кабель, необходимый для присоединения к ПК. Данное устройство совместимо с компьютерами, работающими под управлением операционной системы Windows. Подключение адаптера к ПК и подготовка к работе не вызовет трудностей. Диапазон поддерживаемых частот – 2.4 ГГц. Адаптер обеспечивает высокую максимальную скорость – 300 Мбит/с. Рядовым пользователям этого более чем достаточно для комфортной работы с компьютером. Мощность установленного передатчика – 19 dBm. Этот адаптер обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии от роутера, многое зависит еще и от характеристик используемого вами маршрутизатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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