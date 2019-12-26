Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 72491
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
230
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N
Беспроводной High Gain USB Adapter, позволяет подключаться с настольного компьютера или ноутбука к беспроводной сети или к высокоскоростному Интернету. С мощной 4dBi съемной антенной, TL-WN722N обладает отличной производительностью при больших расстояниях и плохих условиях окружающей среды. Адаптер может принимать сигнал через 2 этажа с бетонными перекрытиями.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Беспроводной High Gain USB Adapter, позволяет подключаться с настольного компьютера или ноутбука к беспроводной сети или к высокоскоростному Интернету. С мощной 4dBi съемной антенной, TL-WN722N обладает отличной производительностью при больших расстояниях и плохих условиях окружающей среды. Адаптер может принимать сигнал через 2 этажа с бетонными перекрытиями.
Достоинства:
Отличное покрытие, на 10ке завелся без драйверов, скорость и качество связи на высоте
Недостатки:
Если у вас 2 usb рядом, то, используя данный адаптер, второй usb будет почти на половину закрыт адаптером. Антенна иногда мешает, но это только в сценарии с ноутом.
Комментарий:
Отличный wifi приемник
Купить Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N - по цене 1010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N
Достоинства:
Отличное покрытие, на 10ке завелся без драйверов, скорость и качество связи на высоте
Недостатки:
Если у вас 2 usb рядом, то, используя данный адаптер, второй usb будет почти на половину закрыт адаптером. Антенна иногда мешает, но это только в сценарии с ноутом.
Комментарий:
Отличный wifi приемник