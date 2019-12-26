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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
230

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N

Беспроводной High Gain USB Adapter, позволяет подключаться с настольного компьютера или ноутбука к беспроводной сети или к высокоскоростному Интернету. С мощной 4dBi съемной антенной, TL-WN722N обладает отличной производительностью при больших расстояниях и плохих условиях окружающей среды. Адаптер может принимать сигнал через 2 этажа с бетонными перекрытиями.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N

Источник: Яндекс Маркет
26.12.2019
Pavel

Достоинства:
Отличное покрытие, на 10ке завелся без драйверов, скорость и качество связи на высоте

Недостатки:
Если у вас 2 usb рядом, то, используя данный адаптер, второй usb будет почти на половину закрыт адаптером. Антенна иногда мешает, но это только в сценарии с ноутом.

Комментарий:
Отличный wifi приемник



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной High Gain USB Adapter, позволяет подключаться с настольного компьютера или ноутбука к беспроводной сети или к высокоскоростному Интернету. С мощной 4dBi съемной антенной, TL-WN722N обладает отличной производительностью при больших расстояниях и плохих условиях окружающей среды. Адаптер может принимать сигнал через 2 этажа с бетонными перекрытиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2019
Pavel

Достоинства:
Отличное покрытие, на 10ке завелся без драйверов, скорость и качество связи на высоте

Недостатки:
Если у вас 2 usb рядом, то, используя данный адаптер, второй usb будет почти на половину закрыт адаптером. Антенна иногда мешает, но это только в сценарии с ноутом.

Комментарий:
Отличный wifi приемник


Купить Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N - по цене 1010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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