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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300

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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 1
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 2
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 1
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 2
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257372
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
60

Описание товара Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300

Сетевой адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet позволит подключать ваш Ultrabook, Maсbook Air или ПК к гигабитной сети Ethernet с помощью порта USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью с USB 2.0/1.1 и обеспечивает невероятно быструю передачу данных через порт Ethernet. 

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet позволит подключать ваш Ultrabook, Maсbook Air или ПК к гигабитной сети Ethernet с помощью порта USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью с USB 2.0/1.1 и обеспечивает невероятно быструю передачу данных через порт Ethernet. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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