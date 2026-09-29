Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
60
Описание товара Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300
Сетевой адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet позволит подключать ваш Ultrabook, Maсbook Air или ПК к гигабитной сети Ethernet с помощью порта USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью с USB 2.0/1.1 и обеспечивает невероятно быструю передачу данных через порт Ethernet.
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Сетевой адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet позволит подключать ваш Ultrabook, Maсbook Air или ПК к гигабитной сети Ethernet с помощью порта USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью с USB 2.0/1.1 и обеспечивает невероятно быструю передачу данных через порт Ethernet.
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