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WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U

Артикул: 72508
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 5
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 5
1 160 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72508
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, 802.1x
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения433 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T2U черного цвета, имеет встроенную внутреннюю антенну и предназначен для обеспечения различных устройств, имеющих USB-порт, устойчивым доступом к сети Интернет посредством технологии Wi-Fi. Компактные размеры беспроводного адаптера: длина – 41 мм, ширина – 20 мм, толщина – 9 мм, позволяют комфортно носить его с собой. Скорость передачи данных модели TP-LINK Archer T2U может достигать 433 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Это возможно благодаря мощности встроенного передатчика в 20 dBm. Кроме того, адаптер может передавать данные другим устройствам, без использования дополнительных маршрутизаторов, посредством технологии Wi-Fi Direct. Все распространенные серии операционной системы Windows (XP, 7, 8) поддерживают возможность установки этого адаптера.


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WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - данный товар вы можете купить по цене по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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