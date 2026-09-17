WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U
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Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T2U черного цвета, имеет встроенную внутреннюю антенну и предназначен для обеспечения различных устройств, имеющих USB-порт, устойчивым доступом к сети Интернет посредством технологии Wi-Fi. Компактные размеры беспроводного адаптера: длина – 41 мм, ширина – 20 мм, толщина – 9 мм, позволяют комфортно носить его с собой. Скорость передачи данных модели TP-LINK Archer T2U может достигать 433 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Это возможно благодаря мощности встроенного передатчика в 20 dBm. Кроме того, адаптер может передавать данные другим устройствам, без использования дополнительных маршрутизаторов, посредством технологии Wi-Fi Direct. Все распространенные серии операционной системы Windows (XP, 7, 8) поддерживают возможность установки этого адаптера.
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