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WiFi адаптер TP-Link Archer T3U купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-Link Archer T3U

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WiFi адаптер TP-Link Archer T3U - фото 1
WiFi адаптер TP-Link Archer T3U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-Link Archer T3U - фото 1
  • WiFi адаптер TP-Link Archer T3U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 470 руб.  1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257368
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
867 Мбит
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
90

Описание товара WiFi адаптер TP-Link Archer T3U

Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U обеспечивает возможность организации возможности использования сетей Wi-Fi. Для работы устройства требуется лишь наличие USB-порта, поэтому адаптер обладает совместимостью с любыми ноутбуками и стационарными компьютерами, выпущенными в течение последних десятилетий. Адаптер имеет поддержку стандарта USB 3.0, за счет скоростных возможностей которого обеспечивается полная реализация возможностей сетевого устройства. Обратная совместимость дает возможность подключения адаптера к портам USB 2.x. Принципиальным преимуществом адаптера TP-LINK Archer T3U является поддержка не только 2.4-гигагерцового, но и 5-гигагерцового диапазона. Возможность использования диапазона 5 ГГц особенно полезна в случае, если вы живете в большом многоквартирном доме. В таких домах 2.4-гигагерцовый диапазон обычно сильно загружен. Максимальная скорость беспроводного соединения, обеспечиваемая адаптером, равна 867 Мбит/с. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows XP. Габариты адаптера – 19x40x10 мм.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-Link Archer T3U




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7
Защита информации
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
867 Мбит
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U обеспечивает возможность организации возможности использования сетей Wi-Fi. Для работы устройства требуется лишь наличие USB-порта, поэтому адаптер обладает совместимостью с любыми ноутбуками и стационарными компьютерами, выпущенными в течение последних десятилетий. Адаптер имеет поддержку стандарта USB 3.0, за счет скоростных возможностей которого обеспечивается полная реализация возможностей сетевого устройства. Обратная совместимость дает возможность подключения адаптера к портам USB 2.x. Принципиальным преимуществом адаптера TP-LINK Archer T3U является поддержка не только 2.4-гигагерцового, но и 5-гигагерцового диапазона. Возможность использования диапазона 5 ГГц особенно полезна в случае, если вы живете в большом многоквартирном доме. В таких домах 2.4-гигагерцовый диапазон обычно сильно загружен. Максимальная скорость беспроводного соединения, обеспечиваемая адаптером, равна 867 Мбит/с. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows XP. Габариты адаптера – 19x40x10 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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