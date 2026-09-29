WiFi адаптер TP-Link Archer T3U
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Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-Link Archer T3U
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U обеспечивает возможность организации возможности использования сетей Wi-Fi. Для работы устройства требуется лишь наличие USB-порта, поэтому адаптер обладает совместимостью с любыми ноутбуками и стационарными компьютерами, выпущенными в течение последних десятилетий. Адаптер имеет поддержку стандарта USB 3.0, за счет скоростных возможностей которого обеспечивается полная реализация возможностей сетевого устройства. Обратная совместимость дает возможность подключения адаптера к портам USB 2.x. Принципиальным преимуществом адаптера TP-LINK Archer T3U является поддержка не только 2.4-гигагерцового, но и 5-гигагерцового диапазона. Возможность использования диапазона 5 ГГц особенно полезна в случае, если вы живете в большом многоквартирном доме. В таких домах 2.4-гигагерцовый диапазон обычно сильно загружен. Максимальная скорость беспроводного соединения, обеспечиваемая адаптером, равна 867 Мбит/с. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows XP. Габариты адаптера – 19x40x10 мм.
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