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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс WiFi - AC1300
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11an
Интерфейс подключения
USB 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
60

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano

Сетевой адаптер WiFi TP-LINK ARCHER T3U NANO USB 2.0

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс WiFi - AC1300
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11an
Интерфейс подключения
USB 2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер WiFi TP-LINK ARCHER T3U NANO USB 2.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - стоимость товара 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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