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Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320

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Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
1 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320

Адаптер предназначен для подключения домашнего ПК или ноутбука к локальной проводной сети Ethernet через разъем USB 3.1 TypeC. Необходим в ситуации, когда у ноутбука/ультрабука отсутствует штатный разъем LAN. Присутствуют светодиодные индикаторы состояния подключения.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер предназначен для подключения домашнего ПК или ноутбука к локальной проводной сети Ethernet через разъем USB 3.1 TypeC. Необходим в ситуации, когда у ноутбука/ультрабука отсутствует штатный разъем LAN. Присутствуют светодиодные индикаторы состояния подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320 - стоимость товара 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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