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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N

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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 5
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 5
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
1 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
290

Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N

Адаптер TP-LINK TL-WN822N предназначен для работы с беспроводным подключением. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц и выдает максимальную скорость для передачи сигнала до 300 Мбит/с. Данное устройство обеспечивает благоприятные условия для комфортной работы в сети, благодаря качественной скорости передачи сигнала, так необходимой для просмотра видео высокого качества HD. Адаптер с помощью 152-битного WEP шифрование и защиты QSS, сохранит конфиденциальность данных и обеспечит безопасную передачу. Благодаря устойчивости к внешним помехам, адаптер способен выполнять все установленные характеристиками действия взаимодействую с устройствами других стандартов.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна покупкой. Работаю удаленно, дома только вай фай, адаптер приобретен для подключения интернета к компьютеру. Всё работает отлично, без сбоев. Единственное, на принтер, который тоже вай подключён, печать корректно не выходит, данные во что то непонятное преобразуются. Надо разбираться, но мне это не критично, главное наличие устойчивое связи. А на печать с ноутбука без проблем отправляю.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает, инет ловит, за свои деньги отличный.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз уже покупаю данный адаптер. Вещь классная. Выглядит тоже хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло отлично упаковано, инструкция понятная, подключила на ура! так что однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился моментально. Дрова устанавливать не надо, не знаю зачем в комплекте диск? Интернет без провалов. Советую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей Вербицкий

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, быстрая доставка и хорошая упаковка. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
супер, подключение и скорость просто ТОП
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, соединение стабильное
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Pon L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука , если проводов нету. Но единственное , если два компа рядом , интернет будет шалить , аккуратнее с этим. Плюс у меня сразу отломалась лапка , когда открывал, но в принципе никак на сигнал не повлияло.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, соответствует всем параметрам. 150мб. стабильно выдает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Егор И.

Достоинства:


Комментарий:
Уже третий такой покупаю, все штатно, на мой взгляд, это оптимальный внешний адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Только положительные эмоции. Последняя 6 версия, драйверов для нее нет на американском сайте производителя, НО УСТАНОВКА драйвера идет АВТОМАТИЧЕСКИ при подключении к виндоус 10 или 11. Легко и удобно
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормас, по дому покрывает (2 этажа).
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
стабильная работа. провод и антенны позволяют разместить повыше для лучшего сигнала. win10 подхватила драйвера сама в пару секунд. при подключении в обычный usb3.0 на H110чипсете реальный потолок 107мбит, без одного деления - 74-80мбит (оптика 500мбит и роутер кинетик). после вечно перегревающихся и отваливающихся wifi-флешек - глоток воздуха за адекватный бюджет.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Петр А.

Достоинства:


Комментарий:
китайское дерьмо, но рабочее. на вид разваливается, но сигнал ловит
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Ушастик работает, установил драйвер с диска, телефоном раздал WiFi, подключился и все отлично. Можно смотреть видосики)). Кабель USB + диск с драйверами и Quick Start в комплекте. Единственно что не понравилось, так это рваная коробка, как будто кто-то хотел залезть и что-то достать... Если бы брал в подарок, то отказался бы.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает.быстро установила
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь, не жалуюсь, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает, лампочка не горит
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Супер скорость.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
ксения ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.с подключением проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
подключается легко. все отлично работает. то для чего приобрелася выполняет
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, не отваливается, вайфай в норме
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
сеть ловит, скорость больше заявленной, все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Подключил и все заработало
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Не греется, связь не теряет, длинный провод. Хотелось бы ссылку на скачивание проги. Диск в комплекте есть, вот только дома негде его считать :) Товар рекомендую, неделю пашет 24х7
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенная временем модель
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имран А.

Достоинства:


Комментарий:
неделя прошла, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Афигеный wifi адаптер. Легко подрубился к пк и нашел сеть. Ловит хорошо, но иногда бывает отрубается от инета
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар подошел, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Nile C.

Достоинства:


Комментарий:
С Декабря стоит (Сейчас Апрель) всё отлично! Без проишествий
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
впринципе нормальный роутер думал будет хуже но думал что он будет больше когда увидел его в коробке то афигел а так роутер норм советую!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер TP-LINK TL-WN822N предназначен для работы с беспроводным подключением. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц и выдает максимальную скорость для передачи сигнала до 300 Мбит/с. Данное устройство обеспечивает благоприятные условия для комфортной работы в сети, благодаря качественной скорости передачи сигнала, так необходимой для просмотра видео высокого качества HD. Адаптер с помощью 152-битного WEP шифрование и защиты QSS, сохранит конфиденциальность данных и обеспечит безопасную передачу. Благодаря устойчивости к внешним помехам, адаптер способен выполнять все установленные характеристиками действия взаимодействую с устройствами других стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна покупкой. Работаю удаленно, дома только вай фай, адаптер приобретен для подключения интернета к компьютеру. Всё работает отлично, без сбоев. Единственное, на принтер, который тоже вай подключён, печать корректно не выходит, данные во что то непонятное преобразуются. Надо разбираться, но мне это не критично, главное наличие устойчивое связи. А на печать с ноутбука без проблем отправляю.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает, инет ловит, за свои деньги отличный.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз уже покупаю данный адаптер. Вещь классная. Выглядит тоже хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло отлично упаковано, инструкция понятная, подключила на ура! так что однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился моментально. Дрова устанавливать не надо, не знаю зачем в комплекте диск? Интернет без провалов. Советую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей Вербицкий

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, быстрая доставка и хорошая упаковка. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
супер, подключение и скорость просто ТОП
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, соединение стабильное
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Pon L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука , если проводов нету. Но единственное , если два компа рядом , интернет будет шалить , аккуратнее с этим. Плюс у меня сразу отломалась лапка , когда открывал, но в принципе никак на сигнал не повлияло.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, соответствует всем параметрам. 150мб. стабильно выдает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Егор И.

Достоинства:


Комментарий:
Уже третий такой покупаю, все штатно, на мой взгляд, это оптимальный внешний адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Только положительные эмоции. Последняя 6 версия, драйверов для нее нет на американском сайте производителя, НО УСТАНОВКА драйвера идет АВТОМАТИЧЕСКИ при подключении к виндоус 10 или 11. Легко и удобно
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормас, по дому покрывает (2 этажа).
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
стабильная работа. провод и антенны позволяют разместить повыше для лучшего сигнала. win10 подхватила драйвера сама в пару секунд. при подключении в обычный usb3.0 на H110чипсете реальный потолок 107мбит, без одного деления - 74-80мбит (оптика 500мбит и роутер кинетик). после вечно перегревающихся и отваливающихся wifi-флешек - глоток воздуха за адекватный бюджет.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Петр А.

Достоинства:


Комментарий:
китайское дерьмо, но рабочее. на вид разваливается, но сигнал ловит
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Ушастик работает, установил драйвер с диска, телефоном раздал WiFi, подключился и все отлично. Можно смотреть видосики)). Кабель USB + диск с драйверами и Quick Start в комплекте. Единственно что не понравилось, так это рваная коробка, как будто кто-то хотел залезть и что-то достать... Если бы брал в подарок, то отказался бы.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает.быстро установила
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь, не жалуюсь, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает, лампочка не горит
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Супер скорость.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
ксения ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.с подключением проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
подключается легко. все отлично работает. то для чего приобрелася выполняет
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, не отваливается, вайфай в норме
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
сеть ловит, скорость больше заявленной, все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Подключил и все заработало
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Не греется, связь не теряет, длинный провод. Хотелось бы ссылку на скачивание проги. Диск в комплекте есть, вот только дома негде его считать :) Товар рекомендую, неделю пашет 24х7
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенная временем модель
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имран А.

Достоинства:


Комментарий:
неделя прошла, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Афигеный wifi адаптер. Легко подрубился к пк и нашел сеть. Ловит хорошо, но иногда бывает отрубается от инета
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар подошел, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Nile C.

Достоинства:


Комментарий:
С Декабря стоит (Сейчас Апрель) всё отлично! Без проишествий
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
впринципе нормальный роутер думал будет хуже но думал что он будет больше когда увидел его в коробке то афигел а так роутер норм советую!


Купить WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - по цене 1250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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