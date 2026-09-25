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Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A

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Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A - фото 1
Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
2500 Мбит/с
Количество портов
1
  • Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A - фото 1
  • Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
2500 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A

ORIGO ON300/A1A Сетевой адаптер ORIGO ON300 поддерживает стандарт 2.5GBase?T, позволяющий увеличить скорость передачи данных по стандартной витой паре Cat 5e/Cat 6 до 2,5 Гбит/с. При этом адаптер обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать максимально возможную скорость подключения – 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с или 2,5 Гбит/с. ON300 предназначен для установки в слот PCI-E x1. Для размещения адаптера также поддерживаются слоты PCI-E x4, PCI-E x8 и PCI-E x16. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера. Сетевой адаптер поддерживает функцию Wake-on-LAN для удаленного включения ПК, функцию приоритизации трафика 802.1p, а также встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров 802.1Q VLAN. ON300 совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
2500 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO ON300/A1A Сетевой адаптер ORIGO ON300 поддерживает стандарт 2.5GBase?T, позволяющий увеличить скорость передачи данных по стандартной витой паре Cat 5e/Cat 6 до 2,5 Гбит/с. При этом адаптер обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать максимально возможную скорость подключения – 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с или 2,5 Гбит/с. ON300 предназначен для установки в слот PCI-E x1. Для размещения адаптера также поддерживаются слоты PCI-E x4, PCI-E x8 и PCI-E x16. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера. Сетевой адаптер поддерживает функцию Wake-on-LAN для удаленного включения ПК, функцию приоритизации трафика 802.1p, а также встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров 802.1Q VLAN. ON300 совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A - по цене 1230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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