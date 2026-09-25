Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
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Характеристики
Описание товара Сетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
ORIGO ON300/A1A Сетевой адаптер ORIGO ON300 поддерживает стандарт 2.5GBase?T, позволяющий увеличить скорость передачи данных по стандартной витой паре Cat 5e/Cat 6 до 2,5 Гбит/с. При этом адаптер обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать максимально возможную скорость подключения – 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с или 2,5 Гбит/с. ON300 предназначен для установки в слот PCI-E x1. Для размещения адаптера также поддерживаются слоты PCI-E x4, PCI-E x8 и PCI-E x16. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера. Сетевой адаптер поддерживает функцию Wake-on-LAN для удаленного включения ПК, функцию приоритизации трафика 802.1p, а также встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров 802.1Q VLAN. ON300 совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.
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