Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 737708
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
ORIGO OU330N/A1A Сетевой адаптер обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-С. В комплект поставки OU330N/B1 входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB. Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ПК или ноутбуку внешний жесткий диск, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U
-
В наличииЦена 1 110 руб. 2 220 руб.278 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 670 руб.283 руб. в СплитWi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
-
В наличииЦена 1 180 руб. 2 370 руб.295 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитWi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda U12
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
ORIGO OU330N/A1A Сетевой адаптер обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-С. В комплект поставки OU330N/B1 входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB. Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ПК или ноутбуку внешний жесткий диск, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.
Купить Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A) - по цене 1150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)