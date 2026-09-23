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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0

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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 1
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 2
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 3
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 4
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 5
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 6
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 7
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 1
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 2
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 3
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 4
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 5
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 6
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 7
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 010 руб.  3 070 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540973
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0
1 010 руб. -67%
3 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
160

Описание товара Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0

Сетевой адаптер поддерживает подключение на скорости 1 Гб/с. Порты USB 3.0 и Gigabit Ethernet обеспечат высокую скорость передачи данных Plug and Play для Nintendo Switch1, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS2 и Linux. Подойдёт для ультрабуков благодаря малому размеру и складному форм?фактору. Совместим с Nintendo Switch.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер поддерживает подключение на скорости 1 Гб/с. Порты USB 3.0 и Gigabit Ethernet обеспечат высокую скорость передачи данных Plug and Play для Nintendo Switch1, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS2 и Linux. Подойдёт для ультрабуков благодаря малому размеру и складному форм?фактору. Совместим с Nintendo Switch.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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