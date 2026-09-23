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Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S

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Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 2
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Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 6
Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 5
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 6
  • Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733045
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
34

Описание товара Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S

WU1300S обеспечивает скоростное бесперебойное Wi-Fi соединение, обновляет возможности ваших персональных компьютеров /ноутбуков до стандарта 802.11ac. Это в 3 раза быстрее, чем скорость беспроводной сети предыдущего поколения N. В отличие от многих других беспроводных USB адаптеров, WU1300S предлагает подключение через сверхбыстрый порт USB 3.0. Совместим с различными операционными системами - поддерживает Windows 7/8/8.1/10, MacOS. Усиленная встроенная антенна обеспечивает мощный сигнал и повышает стабильность соединения.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Cudy WU1300S




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
WU1300S обеспечивает скоростное бесперебойное Wi-Fi соединение, обновляет возможности ваших персональных компьютеров /ноутбуков до стандарта 802.11ac. Это в 3 раза быстрее, чем скорость беспроводной сети предыдущего поколения N. В отличие от многих других беспроводных USB адаптеров, WU1300S предлагает подключение через сверхбыстрый порт USB 3.0. Совместим с различными операционными системами - поддерживает Windows 7/8/8.1/10, MacOS. Усиленная встроенная антенна обеспечивает мощный сигнал и повышает стабильность соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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