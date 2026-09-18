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Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3

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Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 1
Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 2
Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 1
  • Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 2
  • Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301784
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
160

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3

Внешняя сетевая карта Gembird NIC-U3 с USB 3.0 позволяет использовать быстрое Ethernet-подключение на компьютере или ноутбуке, не имеющем встроенного интерфейса. Она поддерживает Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и имеет автопереключение между полудуплексным и полным дуплексным режимами, оптимизируя скорость передачи данных в зависимости от условий работы. Устройство имеет компактный размер. Оно поддерживает технологию Plug-and-Play и не требует дополнительных драйверов для работы за счет стандарта USB HID. Совместимость Gembird NIC-U3 с операционными системами Windows и Mac OS X, а также подсоединение по интерфейсу USB 3.0 делает ее оптимальным выбором для тех, кто ищет быстрое и надежное подключение к сети Ethernet на своем компьютере или ноутбуке.

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешняя сетевая карта Gembird NIC-U3 с USB 3.0 позволяет использовать быстрое Ethernet-подключение на компьютере или ноутбуке, не имеющем встроенного интерфейса. Она поддерживает Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и имеет автопереключение между полудуплексным и полным дуплексным режимами, оптимизируя скорость передачи данных в зависимости от условий работы. Устройство имеет компактный размер. Оно поддерживает технологию Plug-and-Play и не требует дополнительных драйверов для работы за счет стандарта USB HID. Совместимость Gembird NIC-U3 с операционными системами Windows и Mac OS X, а также подсоединение по интерфейсу USB 3.0 делает ее оптимальным выбором для тех, кто ищет быстрое и надежное подключение к сети Ethernet на своем компьютере или ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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