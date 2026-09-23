Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 110 руб. 2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс Wi-Fi - AC600
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n), 5 (802.11ac)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
40
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano
Сверхкомпактный двухдиапазонный USB?адаптер с поддержкой Wi?Fi AC600 и Bluetooth 4.2.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс Wi-Fi - AC600
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n), 5 (802.11ac)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Сверхкомпактный двухдиапазонный USB?адаптер с поддержкой Wi?Fi AC600 и Bluetooth 4.2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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