Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
Сетевая карта TP-LINK UE300C обеспечивает доступ к проводной сети на скорости до 1 Гбит/с. Устройство подходит для совместной работы с портативными и стационарными компьютерами. Необходимое условие совместимости – наличие порта USB Type-C. Интерфейс USB 3.1, поддерживаемый сетевой картой, позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал устройства. Сетевая карта TP-LINK UE300C поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Одним из преимуществ модели является компактность. Размеры сетевой карты – 26x71x16.2 мм. В комплекте – инструкция по эксплуатации. Сетевая карта имеет белый цвет. Упаковка устройства – коробка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 670 руб.283 руб. в СплитWi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
-
В наличииЦена 1 180 руб. 2 370 руб.295 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитWi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda U12
-
В наличииЦена 1 470 руб. 1 920 руб.368 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link Archer T3U
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитСетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C