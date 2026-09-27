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Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 купить с доставкой в Москве
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Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500

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Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 1
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 2
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 3
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 4
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
  • Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 1
  • Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 2
  • Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 3
  • Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 4
  • Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407916
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Дополнительно
радиус действия вне помещения 40 м
Стандарт беспроводной связи
Bluetooth: 5.0, EDR
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
66

Описание товара Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500

USB-адаптер Bluetooth Smart Ready с возможностями Bluetooth версии 5.0. BT500 обеспечивает беспроводное соединение с широким спектром устройств, таких как компьютеры, принтеры, телефоны, гарнитуры, динамики, клавиатуры, контроллеры и многое другое.

Отзывы о товаре Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Дополнительно
радиус действия вне помещения 40 м
Стандарт беспроводной связи
Bluetooth: 5.0, EDR
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
USB-адаптер Bluetooth Smart Ready с возможностями Bluetooth версии 5.0. BT500 обеспечивает беспроводное соединение с широким спектром устройств, таких как компьютеры, принтеры, телефоны, гарнитуры, динамики, клавиатуры, контроллеры и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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