WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 532917
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внешней антенны: 2 dBi, поддержка MIM
Защита информации
шифрование WPA/WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 дБм
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
160
Описание товара WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)
Сетевой адаптер TL-WN781ND предназначен для обеспечения беспроводного соединения от сервера или магистрального сервера через сеть коммутаторов к настольному компьютеру с разъемом PCI Express. Беспроводной сетевой адаптер серии N на базе шины PCI Express (x1) характеризуется более широкой совместимостью и подходит к любому стандартному слоту PCI Express, x1, x2, x8, или x16. По сравнению с обычными сетевыми картами на базе шины PCI, сетевой адаптер TL-WN781ND обладает большей пропускной способностью канала, более надежен и функционален. Вы можете пользоваться более быстрым и надежным соединением, идеальным для загрузок файлов, IP-телефонии и потокового видео.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внешней антенны: 2 dBi, поддержка MIM
Защита информации
шифрование WPA/WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 дБм
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер TL-WN781ND предназначен для обеспечения беспроводного соединения от сервера или магистрального сервера через сеть коммутаторов к настольному компьютеру с разъемом PCI Express. Беспроводной сетевой адаптер серии N на базе шины PCI Express (x1) характеризуется более широкой совместимостью и подходит к любому стандартному слоту PCI Express, x1, x2, x8, или x16. По сравнению с обычными сетевыми картами на базе шины PCI, сетевой адаптер TL-WN781ND обладает большей пропускной способностью канала, более надежен и функционален. Вы можете пользоваться более быстрым и надежным соединением, идеальным для загрузок файлов, IP-телефонии и потокового видео.
WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - стоимость товара 950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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