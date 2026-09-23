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Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный купить с доставкой в Москве
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Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный

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Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 1
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 2
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 3
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 4
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 5
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 6
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 7
Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 1
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 2
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 3
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 4
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 5
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 6
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 7
  • Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735682
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Характеристики

Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х23
Вес, кг.
10.22

Описание товара Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный

Автоматическая кофемашина BQ ACM1148A - это ваш личный бариста, готовый в любой момент приготовить ароматный эспрессо, американо или капучино. Система нагрева мощностью 1350 Вт включает в себя 2 бойлера, что позволяет моментально переключаться между приготовлением кофе и взбиванием молочной пены. Итальянская помпа Улька (ULKA) с давление 20 бар гарантирует идеальную экстракцию вкуса из зерен. Встроенная металлическая коническая жерновая кофемолка с 5 степенями регулировки помола позволяет использовать только свежемолотый кофе, раскрывая его неповторимый аромат. Емкость кофемолки составляет 180 г. LED дисплей делает управление кофеваркой максимально комфортным и интуитивным. Регулировка крепости напитка и порции воды даёт возможность идеально настроить вкус по вашему желанию. Автоматический капучинатор с лёгкостью взбивает молоко для нежного капучино, а подсветка зоны приготовления делает приготовление кофе еще удобнее. Съемный резервуар для воды объемом 1.5 литра с индикатором уровня избавят вас от необходимости частого доливания. Регулировка высоты дозатора позволяет использовать чашки различного размера. Дозатор снабжен 5 каналами для отдельной подачи кофе, воды и молока, что обеспечивает идеальное качество приготовленных напитков. Функция автоотключения повышает безопасность и долговечность использования. Уход за кофемашиной облегчается благодаря съемному контейнеру для отходов, съемной варочной группе и съемному лотку для сбора капель. Кроме того, она снабжена индикаторами включения и очистки от накипи. Кофемашина BQ ACM1148A станет стильным и функциональным дополнением вашей кухни, превращающим каждый день в праздник благодаря вкуснейшему эспрессо, лунго, американо, капучино и латте.

Отзывы о товаре Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Развернуть
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина BQ ACM1148A - это ваш личный бариста, готовый в любой момент приготовить ароматный эспрессо, американо или капучино. Система нагрева мощностью 1350 Вт включает в себя 2 бойлера, что позволяет моментально переключаться между приготовлением кофе и взбиванием молочной пены. Итальянская помпа Улька (ULKA) с давление 20 бар гарантирует идеальную экстракцию вкуса из зерен. Встроенная металлическая коническая жерновая кофемолка с 5 степенями регулировки помола позволяет использовать только свежемолотый кофе, раскрывая его неповторимый аромат. Емкость кофемолки составляет 180 г. LED дисплей делает управление кофеваркой максимально комфортным и интуитивным. Регулировка крепости напитка и порции воды даёт возможность идеально настроить вкус по вашему желанию. Автоматический капучинатор с лёгкостью взбивает молоко для нежного капучино, а подсветка зоны приготовления делает приготовление кофе еще удобнее. Съемный резервуар для воды объемом 1.5 литра с индикатором уровня избавят вас от необходимости частого доливания. Регулировка высоты дозатора позволяет использовать чашки различного размера. Дозатор снабжен 5 каналами для отдельной подачи кофе, воды и молока, что обеспечивает идеальное качество приготовленных напитков. Функция автоотключения повышает безопасность и долговечность использования. Уход за кофемашиной облегчается благодаря съемному контейнеру для отходов, съемной варочной группе и съемному лотку для сбора капель. Кроме того, она снабжена индикаторами включения и очистки от накипи. Кофемашина BQ ACM1148A станет стильным и функциональным дополнением вашей кухни, превращающим каждый день в праздник благодаря вкуснейшему эспрессо, лунго, американо, капучино и латте.
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Отзывы


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