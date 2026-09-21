Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный
Кофемашина Hyundai HAM-4402 создана для тех, кто ценит контроль над каждым этапом приготовления напитка. Эта модель работает с зерновым кофе и оснащена мощной итальянской помпой ARS с давлением 20 бар, что обеспечивает стабильную экстракцию и выраженный вкус. Встроенная сенсорная панель позволяет с легкостью выбрать нужный режим: эспрессо, двойной эспрессо, американо или подачу горячей воды. Для каждого напитка можно настроить объем от 20 до 250 мл, крепость и температуру, адаптируя вкус под индивидуальные предпочтения. Кофемолка с коническими жерновами из нержавеющей стали работает в пяти режимах. Это позволяет подобрать нужную степень помола как для насыщенного эспрессо, так и для мягкого американо. Контейнер для зерен рассчитан на 100 граммов, чего достаточно для нескольких порций без необходимости пополнения. Заварочный блок выполнен в съемном формате и легко очищается. Встроенное предварительное смачивание усиливает аромат и глубину вкуса. Hyundai HAM-4402 поддерживает удобство в деталях. Регулируемый дозатор по высоте от 80 до 145 мм подходит как для маленьких чашек, так и для больших кружек. Съемный резервуар на 1,1 литра легко заполняется и обслуживается. Отсек для капель объемом 0,6 литра также легко снимается и промывается, что особенно удобно при интенсивной эксплуатации. Сенсорное управление упрощает выбор нужных параметров, а информативный дисплей отображает текущие настройки. Корпус модели выполнен в черном цвете с сочетанием пластика и металлических вставок. Функция подогрева чашек помогает сохранить нужную температуру напитка. Наличие автоотключения делают устройство безопасным и экономичным. Программа самоочистки и система удаления накипи продлевают срок службы прибора, облегчая уход за ним. Hyundai HAM-4402 — это надежное и функциональное решение для ценителей натурального зернового кофе в домашних условиях.
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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